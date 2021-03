Vidéo. Sahara marocain: l’appel des chefs de tribus sahraouis au régime algérien

Des chefs de tribus sahraouis viennent d’appeler le régime militaire algérien à mettre fin à son hostilité à l’encontre de l’intégrité territoriale du Maroc, en l’exhortant à faire preuve de sagesse et de bon sens.

« La population sahraouie salue les actions diplomatiques initiées par le roi Mohammed VI, qui ont été couronnées notamment par l’ouverture de nombreux consulats africains et arabes dans les provinces du sahariennes », a affirmé Mohamed Salem Bihi, président du Conseil régional de Smara, la capitale spirituelle du Sahara, dans une déclaration pour Le360, en marge de l’inauguration du nouveau consulat de Jordanie, à Laâyoune.

« Ce sont des victoires qui ont déstabilisé le régime algérien, provoquant des tentatives vaines de contrer ces succès », a-t-il estimé. « La population sahraouie est fière de ces victoires. Nous remercions nos frères africains et arabes », a affirmé pour sa part Abdellah Sellami, président de la commune de Boukraâ, au sud de Laâyoune.

Celui-ci s’est déclaré convaincu que d’autres pays occidentaux vont suivre la voie de la reconnaissance américaine de la marocanité des provinces sahariennes. « La région de Boukraâ, a-t-il souligné, connaît une mutation profonde en matière de développement économique et de réalisation d’infrastructures de base ».

Abondant dans le même sens, Sidati Benmassoud, président de la commune de Dchira, a formulé l’espoir que le régime algérien fasse « preuve de sagesse et de bon sens ». « Libérez nos frères séquestrés » dans les camps de Tindouf, dans le sud-ouest algérien, pour que ces derniers puissent partager notre progrès et participer au projet d’autonomie visant à mettre fin à ce conflit artificiel », a-t-il lancé.

De son côté, Abdellah Salhi Ould Ibrahim, un des membres d’une tribu sahraouie, a rappelé au régime vert-kaki que « le Maroc est dans son Sahara et que le Sahara est dans son Maroc ». « Les provinces sahariennes se développent socialement et économiquement alors que l’Algérie n’a offert que misère et moult problèmes aux séparatistes du Polisario qui sont à la solde des militaires de ce pays » a conclu Ould Ibrahim.

Vidéo. Sahara marocain: l’appel des chefs de tribus sahraouis au régime algérien

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Benmini

