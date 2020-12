Yémen : Au moins 26 morts dans des explosions à l’Aéroport d’Aden

Au moins 26 personnes ont péri et des dizaines ont été blessées dans les explosions qui ont frappé hier l’aéroport d’Aden lorsqu’un avion transportant le nouveau gouvernement d’union est arrivé dans la capitale provisoire du Yémen en conflit, rapportent des médias dans un nouveau bilan.



Une source médicale, citée par les médias, a fait état d’«au moins 26 personnes mortes» dans l’attaque selon un dernier bilan, alors que plus de 50 autres personnes ont été blessées. Un précédent bilan faisait état d’au moins 13 morts et plus de 50 blessés à l’aéroport d’Aden. Au moins deux explosions se sont produites lorsque l’avion a atterri et que les responsables ont commencé à sortir de l’appareil.

Des bruits d’explosions et de coups de feu ont retenti avant qu’une épaisse fumée noire ne jaillisse d’un bâtiment de l’aéroport tandis que des débris étaient projetés alentours, suscitant la panique parmi les personnes présentes, selon les images diffusées par la chaîne de télévision saoudienne Al-Hadath. «Nous allons bien», a tweeté le nouveau ministre des Affaires étrangères Ahmed ben Moubarak. Le porte-parole du gouvernement, Rajeh Badi, a appelé à une «enquête internationale sur cet acte criminel» pour déterminer les responsables.

Des civils, des vigiles et des responsables locaux figurent parmi les victimes mais tous les membres du gouvernement «vont bien», a-t-il indiqué. Le confilt au Yémen a plongé ce pays, le plus pauvre de la péninsule arabique, dans la pire crise humanitaire au monde selon l’ONU, avec une population au bord de la famine et menacée par les épidémies.

Source: elmoudjahid